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18:30 20.02.2019

На Донбассе в среду боевики 9 раз обстреляли позиции ООС

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На Донбассе в среду боевики 9 раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе боевики с начала суток по состоянию на 18:00 среды 9 раз обстреляли позиции украинских военный, один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

"В период с 00:00 до 18:00 текущих суток противник девять раз обстрелял позиции наших войск, из них восемь раз – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Отмечается, что в районе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли опорные пункты подразделений ООС: дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи с.Водяное; из минометов калибра 120 мм - у пос.Широкино; в районе города Марьинка огонь по украинским позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" незаконные воореженные формирования осуществили три обстрела позиций подразделений объединенных сил: из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи с.Катериновка; дважды – из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Один военнослужащий объединенных сил ранен", - сказано в сводке.

Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Теги: #боевики #россия #украина #оос #сводка #обстрелы #донбасс
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