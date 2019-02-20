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17:18 20.02.2019

"Укрзализныця" согласовала курсирование контейнерного поезда из Беларуси в Румынию по территории Украины

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"Укрзализныця" согласовала курсирование контейнерного поезда из Беларуси в Румынию по территории Украины

Новый контейнерный поезд из Беларуси в Румынию через Украину запустят в марте 2019 года, сообщила компания на сайте.

Новый поезд станет восьмым транзитным контейнерным поездом, осуществляющим перевозки по территории Украины на регулярной основе.

Маршрут поезда по территории Украины будет пролегать между станциями "Удрицк" и "Вадул-Сирет". В его составе планируется перевозить не менее 32 вагонов с контейнерами.

"Одно из преимуществ такой логистической схемы грузоперевозок заключается в минимизации времени доставки. Ориентировочное время следования нового поезда территории Украины составит около полутора суток", - отмечается в сообщении "Укрзализныци".

Теги: #беларусь #поезд #укрзализныця #украина #контейнерный #румыния
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