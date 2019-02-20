НБУ упростил процедуру проверки информбезопасности в субъектах регулирования

Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру проверки выполнения банками и другими учреждениями, являющимися участниками Системы электронных платежей (СЭП) и/или информационных задач центробанка, требований по обеспечению информационной безопасности.

Как сообщается на сайте Нацбанка, регулятор вводит удаленный метод контроля – анализ периодической отчетности организаций об использовании средств защиты информации НБУ.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления центробанка "О внесении изменений в положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации НБУ" №38 от 13 февраля. Документ вступает в силу с 31 марта 2019 года.

"Это позволит оптимизировать контроль за надлежащим использованием средств криптографической защиты информации Нацбанка", - указано в сообщении.

Выездные проверки будет проводиться в случае включения учреждения в СЭП или в сферу информационных задач НБУ, смены месторасположения учреждения, непредоставления информации или предоставления недостоверной/неполной информации.