Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще четверым украинским военнопленным морякам – Полозов

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты четверых военнопленных украинских моряков (Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука) и оставил без удовлетворения их апелляции на продление ареста, сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее, - в отношении шестой четверки суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", - написал Н.Полозов на странице в Фейсбуке в среду.

По его данным, заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ.

В то же время, подчеркнул адвокат, дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащим образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык ещё не назначена.