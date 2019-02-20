События

15:41 20.02.2019

Киевский апелляционный суд в среду приостановил работу из-за проверки сообщения о минировании

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Правоохранители проверяют сообщение о якобы минировании помещения Киевского апелляционного суда (ул.Соломенская, 2-а), работа суда временно остановлена.

Как сообщается на странице суда в Фейсбуке, в среду поступило сообщение о минировании помещения этой судебной инстанции.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей Киевского апелляционного суда", - сказано в сообщении.

Теги: #киев #минирование #украина #суд
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