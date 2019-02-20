Киевский апелляционный суд в среду приостановил работу из-за проверки сообщения о минировании

Правоохранители проверяют сообщение о якобы минировании помещения Киевского апелляционного суда (ул.Соломенская, 2-а), работа суда временно остановлена.

Как сообщается на странице суда в Фейсбуке, в среду поступило сообщение о минировании помещения этой судебной инстанции.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей Киевского апелляционного суда", - сказано в сообщении.