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15:12 20.02.2019

Интерпол по запросу Израиля объявил в розыск бизнесмена Грановского

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Интерпол по запросу Израиля объявил в розыск бизнесмена Грановского

Интерпол по запросу судебных органов Израиля объявил в розыск украинского бизнесмена Александра Грановского, имеющего бизнес-активы в гостиничной, издательской и финансовой сферах.

По данным на сайте Интерпола, А.Грановский обвиняется в незаконном обогащении, отмывании денег, запрещенных сделках с имуществом, недостоверной информации в публичных корпоративных документах.

Согласно информации израильской компании G. Willi-Food International Ltd., акционеры и должностные лица компании А.Грановский и Григорий Гуртовой перечислили из дочерних компаний Willi Food около $60 млн в иностранные банки якобы в качестве иностранных вкладов, в то же время обещая такие средства для обеспечения кредитов для связанных с ними частных иностранных компаний.

В январе-2016 обвиняемые перечислили $3 млн из подконтрольной Willi Food компании как инвестицию в облигации гостиницы в Чехии, тогда как на самом деле эти средства были направлены на обеспечение погашения кредита компании, аффилированной с А.Грановским и Г.Гуртовым.

По данным Willi Food, 7 января 2019 года Г.Гуртовой и Джозеф Шнеерсон (причастный к делу экс-директор Willi Food Investments Ltd.) заключили сделку о признании вины.

А.Грановский являлся владельцем контрольного пакета акций Willi Food через украинскую компанию Vertex United Ltd., которая предоставляла услуги в сфере гостиничного менеджмента. В декабре 2014 года он был назначен членом совета директоров Willi Food.

Компания "Вертекс Юнайтед" также имела активы в инвестиционно-девелоперском, гостиничном, финансовом (ПАО "Финбанк", признан неплатежеспособным в апреле-2017 и ликвидирован в январе-2019) и медиа-бизнесе (журнал "Фокус").

Willi Food – один из ведущих импортеров продуктов питания в Израиле. Продает продукцию более чем 1,5 тыс. клиентам в Израиле, включая крупные торговые и частные сети. Компания импортирует около 600 видов продуктов со всего мира.

Теги: #розыск #грановский #интерпол #израиль
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