События

15:06 20.02.2019

Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

1 мин читать
Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Кабинет министров в среду одобрил Национальный план управления отходами до 2030 года, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Это подробная маршрутная карта выполнения национальной стратегии управления отходами, направленной на построение в Украине системы управления отходами на основе стандартов ЕС и экономики замкнутого цикла" – цитирует Г.Зубко его пресс-служба.

Согласно ее данным, Нацплан содержит пакет задач по каждому виду отходов от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации; разработку региональных планов управления отходов; строительство региональных безопасных полигонов отходов; строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов; принятие законопроекта "О муниципальных отходах", разработку новых ДБН по полигонам.

"Органы власти на местах и местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами", - отметил Г.Зубко.

Теги: #зубко #отходы #план #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 20.02.2019
Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

12:34 20.02.2019
Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

12:31 20.02.2019
Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

12:30 20.02.2019
Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

16:08 19.02.2019
Цель реформирования сельской медицины снизить уровень смертности за счет профилактики и своевременной диагностики – Зубко

Цель реформирования сельской медицины снизить уровень смертности за счет профилактики и своевременной диагностики – Зубко

23:45 18.02.2019
Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

18:27 14.02.2019
Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

17:05 14.02.2019
"Нафтогаз" призвал правительство и местные власти объединить усилия для увеличения украинской газодобычи

"Нафтогаз" призвал правительство и местные власти объединить усилия для увеличения украинской газодобычи

20:34 13.02.2019
Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

Кабмин Украины обеспечил непрерывность работы Минздрава – распоряжение

18:44 13.02.2019
Кабмин лишился возможности ограничения торговых операций в связи с новым валютным законодательством - юристы

Кабмин лишился возможности ограничения торговых операций в связи с новым валютным законодательством - юристы

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще четверым украинским военнопленным морякам – Полозов

Крупный пожар произошел на НПЗ PDVSA

Киевский апелляционный суд в среду приостановил работу из-за проверки сообщения о минировании

Интерпол по запросу Израиля объявил в розыск бизнесмена Грановского

Медиахолдинг "Вести Украина" просит НАБУ проверить Нацсовет по телерадиовещанию относительно возможного превышения служебных полномочий

Туск удостоен звания доктора Honoris Causa Львовского университета им.И.Франко

В Запорожье сотни горожан почтили память героев Небесной Сотни

Абсолютное большинство судей Майдана остаются на своих должностях

Боевики с полуночи 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – Минобороны

Командующий ООС продемонстрировал делегации США очередные доказательства вооруженной агрессии РФ на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА