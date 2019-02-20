Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Кабинет министров в среду одобрил Национальный план управления отходами до 2030 года, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Это подробная маршрутная карта выполнения национальной стратегии управления отходами, направленной на построение в Украине системы управления отходами на основе стандартов ЕС и экономики замкнутого цикла" – цитирует Г.Зубко его пресс-служба.

Согласно ее данным, Нацплан содержит пакет задач по каждому виду отходов от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации; разработку региональных планов управления отходов; строительство региональных безопасных полигонов отходов; строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов; принятие законопроекта "О муниципальных отходах", разработку новых ДБН по полигонам.

"Органы власти на местах и местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами", - отметил Г.Зубко.