События

14:34 20.02.2019

Туск удостоен звания доктора Honoris Causa Львовского университета им.И.Франко

1 мин читать
Туск удостоен звания доктора Honoris Causa Львовского университета им.И.Франко

Президент Европейского Совета Дональд Туск в среду принял участие в церемонии вручения ему звания доктора Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

"Для меня большая честь стать доктором Honoris Causa во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. По-настоящему трогательная и красивая церемония. Спасибо", - написал Д.Туск в микроблоге в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографиями из университета.

Д.Туск находится в Украине с визитом 18-20 февраля.

Honoris Causa (с лат. "ради почёта") - степень доктора наук без защиты диссертации, присуждаемая на основании значительных заслуг номинанта.

Теги: #туск #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 20.02.2019
США спустя 5 лет не признают аннексии Крыма Россией

США спустя 5 лет не признают аннексии Крыма Россией

13:56 20.02.2019
Украинцы оформили по льготным ставкам 124 тыс. авто с еврономерами и уплатили 7,6 млрд грн - Минфин

Украинцы оформили по льготным ставкам 124 тыс. авто с еврономерами и уплатили 7,6 млрд грн - Минфин

13:31 20.02.2019
Командующий ООС продемонстрировал делегации США очередные доказательства вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Командующий ООС продемонстрировал делегации США очередные доказательства вооруженной агрессии РФ на Донбассе

13:26 20.02.2019
В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября – постпред Украины

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября – постпред Украины

12:31 20.02.2019
Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

12:28 20.02.2019
Министр культуры надеется на открытие мемориала Героям Небесной сотни ко Дню независимости Украины

Министр культуры надеется на открытие мемориала Героям Небесной сотни ко Дню независимости Украины

12:24 20.02.2019
"Укрзализныця" запустит поезд Мукачево-Кошице в июне

"Укрзализныця" запустит поезд Мукачево-Кошице в июне

12:09 20.02.2019
Денисова намерена встретиться с Москальковой в Греции

Денисова намерена встретиться с Москальковой в Греции

11:55 20.02.2019
Украинцы больше всего доверяют волонтерам, армии, спасателям и Церкви – опрос Центра Разумкова

Украинцы больше всего доверяют волонтерам, армии, спасателям и Церкви – опрос Центра Разумкова

11:36 20.02.2019
На предприятиях и в учебных заведениях Николаева проходят обыски по "делу о питании школьников"

На предприятиях и в учебных заведениях Николаева проходят обыски по "делу о питании школьников"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Медиахолдинг "Вести Украина" просит НАБУ проверить Нацсовет по телерадиовещанию относительно возможного превышения служебных полномочий

В Запорожье сотни горожан почтили память героев Небесной Сотни

Абсолютное большинство судей Майдана остаются на своих должностях

Боевики с полуночи 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – Минобороны

Суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка

Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

В Украине похолодает, в большинстве областей – осадки и порывистый ветер

СБУ сообщает о блокировании масштабного механизма финансирования боевиков

"Наш край" предложил стратегию возвращения трудовых мигрантов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА