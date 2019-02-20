Туск удостоен звания доктора Honoris Causa Львовского университета им.И.Франко

Президент Европейского Совета Дональд Туск в среду принял участие в церемонии вручения ему звания доктора Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

"Для меня большая честь стать доктором Honoris Causa во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. По-настоящему трогательная и красивая церемония. Спасибо", - написал Д.Туск в микроблоге в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографиями из университета.

Д.Туск находится в Украине с визитом 18-20 февраля.

Honoris Causa (с лат. "ради почёта") - степень доктора наук без защиты диссертации, присуждаемая на основании значительных заслуг номинанта.