В Запорожье сотни горожан почтили память героев Небесной Сотни

Сотни жителей Запорожья почтили память героев Небесной Сотни на центральной площади города в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Героев Революции Достоинства собрались активисты запорожского Майдана, ветераны АТО, бойцы местных подразделений ВСУ и Нацгвардии, представители запорожской областной власти, священнослужители, студенты и школьники. Они помянули украинских героев, погибших в феврале 2014 года на столичном Майдане.

Выступавшие на митинге отметили, что патриоты ценой своей жизни повернули ход истории страны, отстаивая права и свободы граждан Украины.

Возле памятника героям украинской Революции Достоинства священники пяти религиозных конфессий отслужили совместный молебен о павших патриотах.