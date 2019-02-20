События

13:52 20.02.2019

Абсолютное большинство судей Майдана остаются на своих должностях

2 мин читать
Абсолютное большинство судей Майдана остаются на своих должностях

Абсолютное большинство судей, арестовывавших участников Евромайдана, остаются на своих должностях, нынешняя власть не заинтересована в их увольнении для сохранения влияния на судебную систему, считает адвокат, активист "Автомайдана" Роман Маселко.

На брифинге в среду в Киеве активисты Майдана и юристы презентовали справочник с информацией о судьях, которые заключали под стражу участников Евромайдана, выносили решения о запретах проведения акций.

По словам координатора проекта PROSUD Екатерины Бутко, эти судьи были "последним звеном репрессивного режима Януковича", но большинство из них до сих пор остаются на своих должностях. Она рассказала, что справочник с информацией о 337 судьях Майдана пока доступен онлайн, но в ближайшее время он будет и в печатном варианте.

Р.Маселко подчеркнул, что 227 из указанных в справочнике судей продолжают осуществлять правосудие.

"Все правовые инструменты, которые позволяют увольнять и наказывать этих судей, есть, но их 337 только 55 уволены за нарушения, собственно за их незаконные действия… Еще 42 судьи спокойно ушли в отставку с сохранением всех своих прав… 13 судей ушли по собственному желанию. Другие судьи (227) продолжают работать, осуществлять правосудие и каждый день демонстрировать отсутствие изменений (в судебной системе Украины – ИФ)", - подчеркнул адвокат.

Р.Маселко считает, что таким образом нельзя говорить об очищении судебной системы. По его словам, у нынешней украинской власти нет политической воли для этого, поскольку "не хотят перекрывать канал влияния на судей".

"Нынешней власти эти судьи, к сожалению, нужны", - добавил он.

Юрист считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут глава государства, Высший совет правосудия, генеральный прокурор Украины.

Теги: #майдан #мнение #суд #адвокат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 20.02.2019
Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

14:37 20.02.2019
Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

12:58 20.02.2019
Суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

12:55 20.02.2019
Суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка

Суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка

11:38 20.02.2019
Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

05:24 20.02.2019
Трое жителей Харьковщины, ограбившие пенсионерку под видом проверки счетчиков, предстанут перед судом

Трое жителей Харьковщины, ограбившие пенсионерку под видом проверки счетчиков, предстанут перед судом

20:00 19.02.2019
Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

18:45 19.02.2019
Генпрокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Гандзюк Мангеру

Генпрокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Гандзюк Мангеру

17:06 19.02.2019
Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

16:50 19.02.2019
Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Медиахолдинг "Вести Украина" просит НАБУ проверить Нацсовет по телерадиовещанию относительно возможного превышения служебных полномочий

Туск удостоен звания доктора Honoris Causa Львовского университета им.И.Франко

В Запорожье сотни горожан почтили память героев Небесной Сотни

Боевики с полуночи 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – Минобороны

Командующий ООС продемонстрировал делегации США очередные доказательства вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Министр культуры надеется на открытие мемориала Героям Небесной сотни ко Дню независимости Украины

"Укрзализныця" запустит поезд Мукачево-Кошице в июне

Денисова намерена встретиться с Москальковой в Греции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА