Абсолютное большинство судей Майдана остаются на своих должностях

Абсолютное большинство судей, арестовывавших участников Евромайдана, остаются на своих должностях, нынешняя власть не заинтересована в их увольнении для сохранения влияния на судебную систему, считает адвокат, активист "Автомайдана" Роман Маселко.

На брифинге в среду в Киеве активисты Майдана и юристы презентовали справочник с информацией о судьях, которые заключали под стражу участников Евромайдана, выносили решения о запретах проведения акций.

По словам координатора проекта PROSUD Екатерины Бутко, эти судьи были "последним звеном репрессивного режима Януковича", но большинство из них до сих пор остаются на своих должностях. Она рассказала, что справочник с информацией о 337 судьях Майдана пока доступен онлайн, но в ближайшее время он будет и в печатном варианте.

Р.Маселко подчеркнул, что 227 из указанных в справочнике судей продолжают осуществлять правосудие.

"Все правовые инструменты, которые позволяют увольнять и наказывать этих судей, есть, но их 337 только 55 уволены за нарушения, собственно за их незаконные действия… Еще 42 судьи спокойно ушли в отставку с сохранением всех своих прав… 13 судей ушли по собственному желанию. Другие судьи (227) продолжают работать, осуществлять правосудие и каждый день демонстрировать отсутствие изменений (в судебной системе Украины – ИФ)", - подчеркнул адвокат.

Р.Маселко считает, что таким образом нельзя говорить об очищении судебной системы. По его словам, у нынешней украинской власти нет политической воли для этого, поскольку "не хотят перекрывать канал влияния на судей".

"Нынешней власти эти судьи, к сожалению, нужны", - добавил он.

Юрист считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут глава государства, Высший совет правосудия, генеральный прокурор Украины.