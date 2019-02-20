Боевики с полуночи 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили четыре прицельных обстрела позиций объединенных сил на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрела, все - с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, ночью на Луганском направлении противник обстрелял позиции украинских военных в районе села Катериновка с минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кром того, боевики использовали миномет 82-го калибра, гранатометы и стрелковое оружие вблизи хутора Вильный.

Также утром на Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь из 120-х минометов. По защитникам села Водяного боевики выпустили 20 мин этого калибра, а в районе Широкино воины Объединенных сил насчитали 35 разрывов мин.

"Сейчас потерь среди украинских военных нет, они продолжают надежно контролировать обстановку на линии столкновения", - подчеркнул М.Праута.