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12:58 20.02.2019

Суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

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Суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Киевский апелляционный суд в четверг, 21 февраля, рассмотрит апелляционную жалобу стороны защиты в уголовном производстве в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты в уголовном производстве в отношении В.Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, назначено на 21 февраля (17 час. 10 мин.)", - говорится в сообщении суда на странице в Фейсбуке.

Эта апелляционная жалоба подана на определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, уточнили в суде.

Автоматизированная система документооборота определила состав суда: судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Иван Рыбак, Николай Ященко.

Теги: #гандзюк #мангер #суд
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