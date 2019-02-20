Суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Киевский апелляционный суд в четверг, 21 февраля, рассмотрит апелляционную жалобу стороны защиты в уголовном производстве в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты в уголовном производстве в отношении В.Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, назначено на 21 февраля (17 час. 10 мин.)", - говорится в сообщении суда на странице в Фейсбуке.

Эта апелляционная жалоба подана на определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, уточнили в суде.

Автоматизированная система документооборота определила состав суда: судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Иван Рыбак, Николай Ященко.