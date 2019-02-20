Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабинет министров Украины создал бюджетное учреждение "Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Целью создания отряда были названы противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных суден в украинской части реки Дунай. Отряд создан также для усиления противодействия контрабанде и повышения оперативности реагирования на изменение обстановки во время выполнения задач по охране государственной границы.