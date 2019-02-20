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12:28 20.02.2019

Министр культуры надеется на открытие мемориала Героям Небесной сотни ко Дню независимости Украины

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Министр культуры надеется на открытие мемориала Героям Небесной сотни ко Дню независимости Украины

Министр культуры Евгений Нищук ожидает, что обустройство мемориала Героев Небесной сотни будет завершено до 24 августа 2019 года.

"Надеюсь, что к очередной годовщине независимости, а именно до 24 августа этого года, в центре столицы появится Мемориал Героев Небесной сотни", - сказал министр в ходе заседания правительства в среду.

По словам Е.Нищука, подготовительные работы начаты в январе 2019 года.

Как сообщалось, в июле 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора департамента специальных расследований Генпрокуратуры о запрете на строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской в Киеве. Она заявила, что до начала строительных работ будет проведен следственный эксперимент в "майдановском деле", но это не помешает возведению комплекса.

Генпрокуратура, в свою очередь, сообщила, что отмена этого постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается с 2013 года, но в пределах и способом, определенными законом. Постановлением запрещалось изменять обстановку на ул.Институтской на участке от Майдана Независимости до перекрестка с ул.Банковой и воздержаться от предоставления разрешений на такие работы. Запрещались изменение рельефа местности, строительство или снос любых зданий и МАФов, высадка и уничтожение зеленых насаждений, установка и демонтаж столбов, электроопор, рекламных конструкций.

В октябре начальник следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что КГГА игнорирует просьбы следствия о переносе Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, из-за чего тормозится проведение следственных экспериментов в "майдановских делах". Он также сообщил, что следствие обратилось в суд с просьбой об аресте участка в Киеве, где проводятся следственные эксперименты, до их окончания.

В ноябре 2018 года руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович выразил надежду, что открыть Мемориал памяти Героев Небесной сотни удастся уже в 2019 году.

Теги: #киев #мемориал #украина #нищук #небесная_сотня
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