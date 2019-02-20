"Укрзализныця" запустит поезд Мукачево-Кошице в июне

АО "Укрзализныця" договорилось с железной дорогой Словакии о запуске нового железнодорожного маршрута Кошице - Чоп - Мукачево колеей 1435 мм с июня 2019 года.

Как сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, тестовый рейс по этому маршруту будет запущен 2 апреля.

"Поезда будут формироваться нашими коллегами из Словакии, время в пути - около четырех часов. В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже по евроколее. Намерения свои не меняем - именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе", - отметил он.

По предварительным данным, график поезда Мукачево - Кошице будет составлен таким образом, чтобы пассажиры могли запланировать маршруты с пересадками: со станции "Кошице" - на поезда в Прагу и Братиславу; со станции "Мукачево" - на поезда в Запорожье, Львов, Харьков, Киев, Ужгород, Лисичанск, Одессу и другие города Украины.

Как сообщалось, "Укрзализныця" увеличит частоту рейсов поезда Киев-Рига с конца января и планирует продление маршрута поезда до Таллинна.