События

12:09 20.02.2019

Денисова намерена встретиться с Москальковой в Греции

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Денисова намерена встретиться с Москальковой в Греции

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вылетела в Афины (Греция), где планирует встретиться с российской коллегой Татьяне Москальковой для обсуждения состояния здоровья украинских военнопленных моряков.

"Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами… Хочу наконец лично пообщаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетит в Грецию одновременно со мной", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке в среду.

Она также отметила, что будет поднимать вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков.

"Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания", - сообщила украинский омбудсмен.

Теги: #денисова #россия #украина #греция #азовское_море #москалькова
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