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12:08 20.02.2019

В Украине похолодает, в большинстве областей – осадки и порывистый ветер

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В Украине похолодает, в большинстве областей – осадки и порывистый ветер

В ближайшие сутки, 21 февраля, теплая воздушная масса начнет покидать территорию Украины, а с северо-запада Европы переместится более прохладный воздух; в большинстве областей ожидается погода с осадками и порывистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, на Левобережье в четверг ожидается небольшой мокрый снег, днем в западных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. В северо-восточной части страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге и западе страны 4-9° тепла.

В Киеве ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,4 градусов выше ноля в 2014 году, самая низкая ночью – на отметке 22,1 градусов ниже ноля в 1929 году.

В пятницу 22 февраля, в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, южных и Донецкой областях пройдет снег и мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега; на остальной территории - без существенных осадков.

На дорогах северо-восточной части, западных и южных областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью 0-6 мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 5-11° мороза (в Черниговской, Сумской и Луганской областях 8-13°), днем 2-7° мороза. В Крыму дождь, температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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