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10:30 20.02.2019

Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступит в силу 21 февраля

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Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступит в силу 21 февраля

Закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в среду и вступает в силу на следующий после этого день, то есть 21 февраля.

"Это закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте закона.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (законопроект №9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата. 19 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Теги: #закон #ес #украина #конституция #нато
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Интерфакс-Украина
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