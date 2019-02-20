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10:16 20.02.2019

В Украине 20 февраля чествуют память Героев Небесной сотни

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В Украине 20 февраля чествуют память Героев Небесной сотни

В Украине в среду, 20 февраля, вспоминают Героев Небесной сотни.

Согласно указу президента Украины от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", в стране ежегодно 20 февраля - День Героев Небесной сотни.

Пять лет назад в период 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество активистов Майдана (78 человек). Впоследствии их назвали Героями Небесной сотни (или просто Небесной сотней).

Первыми в Небесной сотни стали активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, погибшие 22 января 2014 года. В тот же день в лесу было найдено тело активиста Юрия Вербицкого.

Кроме украинцев, Героями Небесной сотни стали белорусы, армяне и грузины.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины 104 Героям Небесной сотни. Трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани - посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в связи с этой памятной датой отметил, что украинцы тогда продемонстрировали всему миру, что являются свободолюбивым европейским народом, который будет "изо всех сил противостоять диктатуре и готов защищать собственные ценности перед страшными угрозами".

"Преступления, подобные тем, что происходили на Майдане пять лет назад, являются предостережением для всего нашего общества, как далеко в своей одиозной жажде может зайти продажный политический класс, зависящий от кремлевских указаний. Поэтому только правовая, справедливая, демократическая и европейская Украина с крепким гражданским обществом будет настоящей гарантией того, чтобы подобные рецидивы в нашей истории больше не повторялись", - говорится в обращении главы правительства к украинцам.

По словам В.Гройсмана, общий долг власти и народа перед Героями Небесной сотни - осуществить преобразования, которые приблизят страну к построению справедливого и зажиточного европейского общества с равноправными перед законом гражданами.

Он призвал украинцев почтить светлую память Героев Небесной сотни минутой молчания.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что Герои Небесной сотни стали символом единства украинского общества и его славой.

"Небесное воинство пополнилось ангелами пять лет назад, когда люди разного возраста, национальности и вероисповедания бок о бок стали в проломе за свободу и достоинство, за право нашего государства быть полноправным членом единой европейской семьи, мощной и независимой страной. Подвиг Героев Небесной сотни вдохновил на борьбу с российской агрессией сотни тысяч украинцев", - говорится в обращении секретаря СНБО.

А.Турчинов подчеркнул, что украинцы не должны предать тех, кто "сделал мужественный шаг к самопожертвования и бессмертию".

Теги: #украина #небесная_сотня
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