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08:05 20.02.2019

В среду в Киеве ограничат движение на Северном мосту и на ул.Братиславской

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В среду в Киеве ограничат движение на Северном мосту и на ул.Братиславской

В среду, 20 февраля, в столице в связи с ремонтом частично ограничат движение транспорта на Северном мосту и на пересечении ул.Братиславской с ул.Шолом-Алейхема, сообщила пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодора".

"20 февраля в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: с 10.00 до 14.00 на Северном мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14.00 до 19.00 на путепроводе на пересечении ул.Братиславской с ул.Шолом-Алейхема", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук во вторник.

КП "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
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