Число погибших в ДТП на Полтавщине увеличилось до пяти человек

Один из пострадавших при аварии микроавтобуса Volkswagen в Полтавской области во вторник скончался в больнице, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 февраля в 17:45 на автодороге Киев-Харьков вблизи с.Пышное Лубенского района водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего на месте погибли 3 человека, 2 человека умерли в больнице и 1 человек госпитализирован", – говорится в сводке на сайте ведомства в среду утром.

От ГСЧС привлекалось 12 чел. л/с и 2 ед. техники.

Как сообщалось 19 февраля микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, перевернулся в Полтавской области, в результате погибли четыре человека, еще двое находятся в реанимации.

По информации отдела коммуникации полиции Полтавской области, авария произошла во вторник около 18.00 на 188 км автодороги Киев – Харьков, вблизи села Пышное.

"Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Кроме того, два человека, в том числе водитель, находятся в реанимации.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).