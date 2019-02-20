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07:21 20.02.2019

Боевики выпустили по позициям ВСУ почти 400 снарядов и мин, трое украинских военных ранены

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Боевики выпустили по позициям ВСУ почти 400 снарядов и мин, трое украинских военных ранены

Боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"19 февраля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение запрещенное минскими договоренностями было применено 15 раз с общим расходом 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82-мм. С начала текущего года это - наибольшее применение противником средств огневого поражения… Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции ООС: из артиллерийских систем калибра 122-мм - вблизи Лебединского; из артиллерийских систем калибра 122-мм и повторно из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного; дважды, с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики 11 раз обстреляли украинских военнослужащих: четыре раза - один обстрел из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм, второй - из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм, третий - из минометов калибра 120-мм и четвертый - из минометов калибра 82-мм - в районе Новотошковского; трижды - один обстрел из минометов калибра 82-мм, второй - из зенитной установки ЗУ-23-2, и третий - со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Золотое-4; дважды - из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе Новозвановки; из минометов калибра 82-мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка; из минометов калибра 82-мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около пгт.Луганское.

"На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки 19 февраля трех боевиков уничтожено, еще трех ранено.

С начала текущих суток НВФ один раз обстреляли позиции ООС в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82-мм с расходом 15 мин, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Екатериновки.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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