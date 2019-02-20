Трамп подписал документ о создании космических сил ВС США

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о начале процесса по созданию нового рода войск вооруженных сил в составе ВВС США - космических сил, сообщил Белый дом.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли технологическое преимущество перед нашими потенциальными противниками, эти потенциальные противники в настоящее время наращивают свой космический потенциал", - говорится в директиве, текст который распространил Белый дом.

В документе говорится: "США адаптировали свои организации, политику, доктрину и потенциал в области национальной безопасности для сдерживания агрессии и защиты наших интересов".

В нем сообщается, что с этой целью Пентагон принимает меры по мобилизации своих космических ресурсов "для сдерживания и противодействия угрозам в космосе и разрабатывает законодательное предложение о создании космических сил США в качестве шестого подразделения вооруженных сил в составе военно-воздушных сил".

Космические силы будут нести ответственность за целый ряд космических военных возможностей США, включая спутниковые системы, обеспечивающих глобальную систему позиционирования (GPS), а также датчики отслеживания ракетных пусков для "боевого обеспечения оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций".

На церемонии подписания директивы в Овальном кабинете Белого дома Д.Трамп отметил, что создание космических сил является приоритетом в области национальной безопасности.