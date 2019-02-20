Трое жителей Харьковщины, ограбившие пенсионерку под видом проверки счетчиков, предстанут перед судом

Лозовская местная прокуратура (Харьковская обл.) направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины и двух женщин, 33 и 45 лет, подозреваемых в ограблении пенсионерки под видом проверки счетчиков.

"Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 8 лет заключения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, накануне новогодних праздников подозреваемый пришел к 78-летней женщине под видом коммунальщика, проверяющего показания счетчиков. Пока он отвлекал ее разговорами, его сообщницы попытались незаметно прокрасться в дом, но хозяйка их заметила. Чтобы пенсионерка не подняла шум, подозреваемые затащили ее в дом и, пользуясь шоковым состоянием женщины, обыскали дом и забрали все сбережения. По показаниям потерпевшей, из дома вынесли 170 тыс. грн.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.186 (грабеж) УК Украины. Подозреваемому мужчине также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Как установило следствие, в начале прошлого года мужчина мошенническим путем выманил мобильный телефон у пассажира поезда.