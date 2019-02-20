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04:21 20.02.2019

Депутат Северодонецкого горсовета создал и возглавил ОПГ, завладевшую 1,3 млн грн бюджетных средств - прокуратура Луганщины

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Депутат Северодонецкого горсовета создал и возглавил ОПГ, завладевшую 1,3 млн грн бюджетных средств - прокуратура Луганщины

Депутат Северодонецкого городского совета (Луганская обл.) создал и возглавил на преступную группировку, участники которой используя фиктивное предприятие, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли зданий учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели более 1,3 млн грн бюджетных средств.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области во вторник, ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по факту завладения бюджетными средствами путем обмана с использованием фиктивного предприятия.

Отмечается, что в ходе расследования 18 февраля 2019 руководителем прокуратуры Луганской области сообщено о подозрении организатору преступной группы - депутату Северодонецкого городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное организованной группой, что причинило крупный материальный ущерб другим юридическим лицам), ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное организованной группой), ч.3 ст.209 (совершение действий, направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой) УК Украины.

Кроме того, в совершении указанных уголовных правонарушений в составе организованной преступной группы следователями следственного управления ГУНП в Луганской области сообщено о подозрении еще трем жителям г.Северодонецк.

"Следствием установлено, что депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой в 2016 году, используя фиктивное предприятие, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли зданий учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели более 1,3 млн грн бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали", – сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Теги: #опг #украина #луганская_область #депутат
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