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03:18 20.02.2019

Мэй продолжит в Брюсселе переговоры с Юнкером по Brexit

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Мэй продолжит в Брюсселе переговоры с Юнкером по Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Председатель Юнкер встретится завтра с премьер-министром в 18:30", - сообщил М.Схинас на брифинге во вторник.

По его словам, дальнейшие переговоры по Brexit будут направлены на поиск возможностей выхода из сложившейся ситуации.

М.Схинас напомнил, что главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье отвергал возможность того, что Брюссель вернется к переговорам по соглашению по выходу Великобритании из ЕС.

"Мы не можем согласиться на то, чтобы у "страховочного плана" были ограничения по времени или из него можно было выйти в одностороннем порядке", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании вернулась к переговорам с Брюсселем после того, как британский парламент отверг согласованную в ноябре сделку по Brexit.

Британский парламент в январе отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Теги: #великобритания #ес #визит #премьер
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