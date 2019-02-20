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02:34 20.02.2019

Через глушение сигнала со стороны боевиков СММ ОБСЕ потеряли БПЛА вблизи дальнего радиуса действия

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Через глушение сигнала со стороны боевиков СММ ОБСЕ потеряли БПЛА вблизи дальнего радиуса действия

Из-за глушения сигнала со стороны боевиков СММ ОБСЕ 15 и 18 февраля, недалеко от линии соприкосновения на Донбассе, потеряли два беспилотника дальнего радиуса действия, сообщила Украинская сторона СЦКК.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который от 18 февраля 2019 года, 15 февраля, при осуществлении контрольного полета над временно неподконтрольными власти Украины районами Донецкой области БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS. Нарушения в работе произошло, вероятно, из-за глушения со стороны оккупантов", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник вечером.

Также 18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал БПЛА СММ дальнего радиуса действия претерпел глушения во время полета на высоте примерно 6 тыс. футов вблизи поселка Донецкий (к западу от Луганска), недалеко от линии соприкосновения.

"В 13:38 на расстоянии около 600 метров вблизи поселка Бердянка (к западу от Луганска) БПЛА начал вести себя неконтролируемо и потерял высоту. По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе", – сказано в сообщении.

В Украинской стороне СЦКК отметили, что наблюдатели запустили мини-БПЛА над Бердянкой, однако установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. "Миссия будет продолжать уточнять обстоятельства этого инцидента", – добавили в СММ ОБСЕ.

В Украинской стороне СЦКК считают недопустимыми и безответственными действия боевиков по отношению к легитимной деятельности СММ ОБСЕ. "Такие действия свидетельствуют о том, что руководству оккупантов есть что скрывать, поэтому они сознательно пренебрегают минскими договоренностями", – резюмировали наблюдатели.

Теги: #обсе #беспилотник #украина #донбасс
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