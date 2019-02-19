События

22:42 19.02.2019

Станция метро "Армейская" в Харькове возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

1 мин читать
Станция метро "Армейская" в Харькове возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

Станция метро "Армейская" в Харькове возобновила работу в обычном режиме, прерванную для проверки сообщения о минировании.

"Специалисты осмотрели 4,5 тыс. кв.м. территории станции, эвакуировали 50 граждан. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители принимают меры, чтобы установить, кто сделал ложное сообщение о минировании.

По информации пресс-службы метрополитена, станция "Армейская" была закрыта на вход и на выход для пассажиров около двух часов.

Как сообщалось, сообщение о том, что на станции заложена взрывчатка, поступило в полицию в 18:05.

Теги: #метро #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:24 19.02.2019
Москалькова сообщила об "углубленном обследовании" трех украинских моряков, Денисова надеется на их нормальное лечение

Москалькова сообщила об "углубленном обследовании" трех украинских моряков, Денисова надеется на их нормальное лечение

20:00 19.02.2019
Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

19:48 19.02.2019
Станция метро "Армейская" в Харькове закрыта из-за сообщения о минировании – полиция

Станция метро "Армейская" в Харькове закрыта из-за сообщения о минировании – полиция

18:37 19.02.2019
Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

18:28 19.02.2019
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

17:27 19.02.2019
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

16:38 19.02.2019
Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

14:45 19.02.2019
Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

14:30 19.02.2019
Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

13:13 19.02.2019
Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Желающие взять власть в Венесуэле столкнутся с серьезными потерями - министр обороны

Нардеп Ефимов купил КВЦ "Парковый" в Киеве и оформил его на маму

Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину еще 19 книг из РФ

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

На Полтавщине перевернулся микроавтобус, четыре человека погибли, двое в реанимации – полиция

В районе швейцарского курорта Кран-Монтана сошла лавина, из-под снежных завалов извлечены четыре человека

Шемета решил не продлевать контракт на должности бизнес-омбудсмена

Генпрокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Гандзюк Мангеру

В Бердянске вновь обрушился канализационный коллектор

Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА