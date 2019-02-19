Станция метро "Армейская" в Харькове возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

Станция метро "Армейская" в Харькове возобновила работу в обычном режиме, прерванную для проверки сообщения о минировании.

"Специалисты осмотрели 4,5 тыс. кв.м. территории станции, эвакуировали 50 граждан. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители принимают меры, чтобы установить, кто сделал ложное сообщение о минировании.

По информации пресс-службы метрополитена, станция "Армейская" была закрыта на вход и на выход для пассажиров около двух часов.

Как сообщалось, сообщение о том, что на станции заложена взрывчатка, поступило в полицию в 18:05.