Желающие взять власть в Венесуэле столкнутся с серьезными потерями - министр обороны

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во вторник заявил, что венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

"Тот, кто попытался быть президентом Венесуэлы, будет вынужден переступить через наши трупы", - сказал министр в эфире национального телевидения.

"Вооруженные силы будут задействованы и будут находиться в боевой готовности вдоль границ, чтобы избежать любых нарушений территориальной целостности", - подчеркнул В.Падрино.

При этом венесуэльская армия заявила о "безусловной" лояльности президенту Николасу Мадуро.

"Мы безоговорочно подтверждаем наше повиновение, подчинение и лояльность президенту Н.Мадуро", - заявил В.Падрино.

В Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.