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20:51 19.02.2019

Нардеп Ефимов купил КВЦ "Парковый" в Киеве и оформил его на маму

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Народный депутат Украины Максим Ефимов (фракция "Блок Петра Порошенко") приобрел киевский конгресcно-выставочный центр (КВЦ) "Парковый", намерен передать объект в управление международной компании и в ближайшее время представить концепцию его развития.

"Интереса к этому объекту я не скрывал и изучал его инвестиционную привлекательность. Считаю, что "Парковый" вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня… После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ", - написал М.Ефимов во вторник в Facebook.

По его словам, формальным владельцем объекта выступает мать депутата.

"Как человек, который хочет вкладывать и в имидж, и в экономику своей страны, я считаю этот проект интересным и перспективным. В то же время, как народный депутат я не имею права заниматься коммерческой деятельностью и, естественно, не буду этого делать. Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама Любовь Ефимова", - отметил депутат.

Как он сказал, операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании.

"Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра "Парковый", - резюмировал он.

Теги: #киев #продажа #квц_парковый
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