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20:40 19.02.2019

Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину еще 19 книг из РФ

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Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину еще 19 книг из РФ

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из Российской Федерации еще 19 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Как сообщается на сайте Госкомтелерадио во вторник, отказ на ввоз получили несколько книг московского издательства "Альпина Паблишер". Так, в Украине не будет распространяться книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", построенная на примерах работы властных структур РФ. Не получила разрешение книга Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Книга журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" ("Эксмо") также не сможет быть ввезена в Украину – в издании использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Не будет распространяться и книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы" ("АСТ"), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованные в гибридной войне против Украины.

Кроме того, нет разрешения на ввоз в Украину нескольким детским книгам и книгам авторов советской эпохи, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора.

В украинских книжных магазинах не появится и книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" ("Эксмо"), в которой фальсифицируются исторические факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси названы русскими.

Теги: #рф #книги #запрет
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