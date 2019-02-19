Москалькова сообщила об "углубленном обследовании" трех украинских моряков, Денисова надеется на их нормальное лечение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассчитывает, что заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой об осуществлении медицинского осмотра трех раненых украинских военнопленных моряков, не ограничится поверхностным осмотром и моряки смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.

"По информации от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку будет направлено на обследование в больницу. Наконец-то РФ прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира оказать ребятам медицинскую помощь", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Она выразила надежду, что заявление Т.Москальковой об "углубленном обследовании" не ограничится поверхностным осмотром. "Ведь почти за три месяца наши ребята так и не получили квалифицированного лечения", - добавила украинский омбудсмен.

В свою очередь, руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов, комментируя информацию от российского уполномоченного по правам человека, отметил, что накануне адвокат Мария Куракина посещала А.Артеменко и "он ничего не знал о переводе в больницу".

"Завтра состоится заседание апелляционной инстанции по жалобам защиты на продление срока содержания под стражей в отношении шестой четверки военнопленных моряков, в том числе в отношении Андрея Артеменко. Возможно, удастся узнать у него подробности госпитализации", - написал Н.Полозов на странице в Фейсбуке.

На сайте российского омбудсмена был опубликован релиз о том, что во вторник "для проведения углублённого обследования украинский моряк Андрей Артемьев (ошибочное написание фамилии Андрея Артеменко – ИФ) направлен в гражданское медицинское учреждение 1-ю Градскую больницу".

"Кроме того, украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр, соответственно, в 1-й Градской больнице и 4-й городской поликлинике", - также указано в сообщении.

На сайте российского уполномоченного сообщается, что места проведения обследования выбраны с учётом наличия там высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики. "В случае, если обследование покажет необходимость углублённого лечения, оно будет своевременно проведено", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.

Украинская сторона требует перевода трех раненых моряков из РФ на лечение в нейтральную страну.