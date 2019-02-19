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20:00 19.02.2019

Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

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Суд приостановил решения о повышении тарифов на проезд в харьковском горэлектротранспорте

Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутата горсовета, адвоката Игоря Черняка и приостановил действие решение исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в метро.

"Остановить действие обжалуемого нормативно-правового акта - решения исполнительного комитета Харьковского городского совета... "Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном" до вступления в силу решения в этом административном деле... Определение вступает в силу с момента оглашения, если иное не предусмотрено этим Кодексом", - говорится в резолютивной части определения, вынесенного судьей Андреем Зинченко во вторник.

На определение может быть подана апелляция в течение 15 дней со дня составления его полного текста.

Суд также приостановил действие решение исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах до рассмотрения дела по сути.

Как сообщалось, 6 февраля исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 грн до 6 грн, а также в метро с 5 грн до 8 грн.

Общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутат горсовета, адвокат Игорь Черняк подали иски к исполкому горсовета с требованием отменить решения о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте.

По словам И.Черняка, основанием для отмены решений о повышении стоимости проезда является нарушение процедуры принятия регуляторных актов (в частности, не был опубликован анализ регуляторного влияния, а также то, что решения исполкома подписал не городской голова Геннадий Кернес, а секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Теги: #метро #суд #харьков #тарифы
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