Станция метро "Армейская" в Харькове закрыта из-за сообщения о минировании – полиция

Полиция проверяет информацию о минировании станции метро "Армейская" в Харькове, поступившую правоохранителям в 18:05, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции в метрополитене и специалисты взрывотехнического управления. Станция закрыта на вход и выход граждан. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее во вторник полиция эвакуировала сотрудников и посетителей Харьковского апелляционного суда для проверки сообщения о минировании.

Станция метро "Армейская" расположена на Холодногорско-Заводской линии Харьковского метро, открыта в 1978 году (ранее носила название "Советской армии"). Пассажиропоток составляет 13 тыс пассажиров в сутки.