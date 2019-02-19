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19:48 19.02.2019

Станция метро "Армейская" в Харькове закрыта из-за сообщения о минировании – полиция

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Станция метро "Армейская" в Харькове закрыта из-за сообщения о минировании – полиция

Полиция проверяет информацию о минировании станции метро "Армейская" в Харькове, поступившую правоохранителям в 18:05, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции в метрополитене и специалисты взрывотехнического управления. Станция закрыта на вход и выход граждан. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее во вторник полиция эвакуировала сотрудников и посетителей Харьковского апелляционного суда для проверки сообщения о минировании.

Станция метро "Армейская" расположена на Холодногорско-Заводской линии Харьковского метро, открыта в 1978 году (ранее носила название "Советской армии"). Пассажиропоток составляет 13 тыс пассажиров в сутки.

Теги: #лжеминирование #метро #харьков
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