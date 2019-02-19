Генпрокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Гандзюк Мангеру

Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева о мере пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета В.Мангеру", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Твиттере во вторник.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В Генпрокуратуре заявили о намерении внести апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на избрание такой меры пресечения для В.Мангера.

В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

По информации СМИ, В.Мангер сдал загранпаспорт, но пока без электронного браслета, так как в Херсоне на данный момент нет свободных браслетов.