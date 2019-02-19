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17:06 19.02.2019

Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

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Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

Адвокаты семей Героев Небесной сотни констатируют затягивание расследования и судебного рассмотрения дел об убийствах и насильственных действиях в отношении активистов Евромайдана и Революции Достоинства, и не исключают обращения в Европейский суд по правам человека с иском к украинскому государству.

На пресс-конференции во вторник в Киеве адвокат семей погибших и потерпевших на Евромайдане Виталий Титыч отметил, что если раньше адвокаты рассматривали себя как сторону обвинения и выступали фактически на стороне государства, то сейчас они констатируют невыполнение государством Украина требований Европейской конвенции по правам человека, в частности, обеспечения реализации права на быстрое эффективное расследование и судебное рассмотрение.

"Мы будем думать о коллективном обращении в Европейский суд по правам человека для установления факта этого нарушения. Не знаю, насколько это будет эффективно, но, по крайней мере, это даст возможность прекратить манипуляции власти, которая каждые пять лет, кладя руку на сердце, заявляет, что она заинтересована, сделает все, и что для нее дело чести довести это до конца", - подчеркнул В.Титыч.

Председатель ОО "Семья Героев Небесной сотни" Владимир Бондарчук заявил, что над семьями Героев Небесной сотни "просто издеваются", постоянно переносятся и затягиваются судебные заседания по делам Майдана.

Он привел пример, что до сих пор не проведена назначенная в 2016 году судьей Святошинского суда по делу пяти экс-сотрудников "Беркута" Сергеем Дячуком баллистическая экспертиза.

В.Бондарчук указал, что семьи Героев Небесной сотни на очередную годовщину трагических событий хотели провести мероприятие в Верховной Раде и обратиться к депутатам, поскольку большое количество возникающих в расследовании дел проблем связаны с законодательством.

"Но в этом году никаких мероприятий для коммуникации с Верховной Радой, с руководством Генпрокуратуры на годовщину Революции Достоинства не состоялось. Мы продолжаем бороться, хотя за эти пять лет 17 родителей Героев Небесной сотни отошли в вечность. Мы все равно будет бороться, потому что для изменения Украины необходима неотвратимость наказания", - отметил он.

Представитель платформы Евромайдан SOS Александра Матвийчук в свою очередь обратила внимание на то, что после создания в 2015 году департамента специальных расследований Генпрокуратуры его постоянно сокращали, своевольно забирали у него дела, и сейчас он находится в "подвышенном состоянии".

"Мы все с ужасом ожидаем передачи дел в Государственное бюро расследований, которое должно якобы через год произойти. По факту это означает, что все должно начаться заново, и мы должны "обнулить" эти пять лет. Обеспечить беспрерывность или каким-то другим образом решить эту ситуация – это очень-очень важно", - подчеркнула она.

А.Матвийчук отметила, что многие уголовные дела по событиям Революции Достоинства, в отличие от дела экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском суде Киева, не рассматриваются в судах надлежащим образом.

"Там очевидно судьи злоупотребляют своими возможностями, чтобы вышли все сроки. Без привлечения международной составляющей как в процесс расследования, так и в процесс судебного рассмотрения, в любом формате, даже путем создания международных "гибридных" судов по делам Майдана, продвижения не будет", - считает она.

Теги: #майдан #адвокаты #небесная_сотня
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