Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

Утром 15 февраля когда наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ согласно отчету якобы зафиксировали в небе над неподконтрольной правительству Украины территорией Донбасса полеты самолета ТУ-95 или ТУ-142, дежурные подразделения Радиотехнических войск из состава Операции объединенных сил (ООС) обнаружили в районе аэропорта "Таганрог" (Ростовская обл., РФ) воздушную цель, идентифицированную как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает во вторник на странице в соцсети Фейсбук пресс-центр Объединенных сил, подразделения радиотехнических войск обнаружили Ту-142 ВС РФ в 9.56 минувшей пятницы, 15 февраля. "Определенный самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог с приближением к государственной границе Украины на расстояние до 10 км", - сообщают в пресс-центре штаба ООС.

При этом, напоминают в пресс-центре, в официальном сообщении СММ ОБСЕ от 19 февраля указано, что в 10.00 15 февраля патруль СММ, находясь на юго-западной окраине н.п.Старобешево (неподконтрольная Украине территория) зафиксировал пролет воздушного объекта, который с помощью оптических средств идентифицировал, как самолет типа Ту-95 или Ту-142.

"На протяжении всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск Объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ покинул зону, приближенную к государственной границе Украины в 12.30 в районе аэродрома Таганрог, - отмечается в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Согласно же отчету СММ ОБСЕ, в тот же день, в период с 10.50 до 11.10, находясь в районе н.п.Любовка (неподконтрольная Украине территория), наблюдатели СММ на восток от своей позиции зафиксировали пролет самолета Ту-95 (Ту-142), который двигался с севера на юг и обратно.

"Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил", - подчеркнули в пресс-центре ООС и добавили, что силы и средства противовоздушной обороны Объединенных сил постоянно находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач по назначению.

Ранее во вторник в командовании Воздушных сил ВСУ не подтвердили информацию о пролете в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС на Донбассе 15 февраля российских самолетов типа ТУ-95.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности и является фейковой", - сказано в сообщении ВС ВСУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник.