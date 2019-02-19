События

16:38 19.02.2019

Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

2 мин читать
Радиотехнические войска ООС зафиксировали 15 февраля полет у госграницы Украины противолодочного Ту-142 ВС РФ, летавшего вокруг аэропорта "Таганрог"

Утром 15 февраля когда наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ согласно отчету якобы зафиксировали в небе над неподконтрольной правительству Украины территорией Донбасса полеты самолета ТУ-95 или ТУ-142, дежурные подразделения Радиотехнических войск из состава Операции объединенных сил (ООС) обнаружили в районе аэропорта "Таганрог" (Ростовская обл., РФ) воздушную цель, идентифицированную как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает во вторник на странице в соцсети Фейсбук пресс-центр Объединенных сил, подразделения радиотехнических войск обнаружили Ту-142 ВС РФ в 9.56 минувшей пятницы, 15 февраля. "Определенный самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог с приближением к государственной границе Украины на расстояние до 10 км", - сообщают в пресс-центре штаба ООС.

При этом, напоминают в пресс-центре, в официальном сообщении СММ ОБСЕ от 19 февраля указано, что в 10.00 15 февраля патруль СММ, находясь на юго-западной окраине н.п.Старобешево (неподконтрольная Украине территория) зафиксировал пролет воздушного объекта, который с помощью оптических средств идентифицировал, как самолет типа Ту-95 или Ту-142.

"На протяжении всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск Объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ покинул зону, приближенную к государственной границе Украины в 12.30 в районе аэродрома Таганрог, - отмечается в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Согласно же отчету СММ ОБСЕ, в тот же день, в период с 10.50 до 11.10, находясь в районе н.п.Любовка (неподконтрольная Украине территория), наблюдатели СММ на восток от своей позиции зафиксировали пролет самолета Ту-95 (Ту-142), который двигался с севера на юг и обратно.

"Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил", - подчеркнули в пресс-центре ООС и добавили, что силы и средства противовоздушной обороны Объединенных сил постоянно находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач по назначению.

Ранее во вторник в командовании Воздушных сил ВСУ не подтвердили информацию о пролете в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС на Донбассе 15 февраля российских самолетов типа ТУ-95.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности и является фейковой", - сказано в сообщении ВС ВСУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Теги: #оос #россия #украина #рф #таганрог #самолет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 19.02.2019
Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

14:45 19.02.2019
Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

14:30 19.02.2019
Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

14:05 19.02.2019
СММ ОБСЕ зафиксировала над неподконтрольной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

СММ ОБСЕ зафиксировала над неподконтрольной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

13:38 19.02.2019
Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

13:13 19.02.2019
Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

13:01 19.02.2019
Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

12:55 19.02.2019
Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

12:51 19.02.2019
Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

12:45 19.02.2019
В Раде проходит специальное заседание, посвященное 5-й годовщине агрессии РФ против Украины

В Раде проходит специальное заседание, посвященное 5-й годовщине агрессии РФ против Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокаты семей Небесной сотни указывают на затягивание дел об убийствах на Майдане и не исключают подачу иска к государству в ЕСПЧ

Трети пенсионеров монетизируют субсидии через банк, трети – через почту – Кистион

Верховный суд перенес на 25 февраля рассмотрение вопроса о подсудности дела "Савченко-Рубана"

Скончался кутюрье Карл Лагерфельд

Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

Со среды погода в Украине изменится

Исполнительная служба открыла производство по принудительному восстановлению Бочковского в должности главы ГСЧС – адвокат

Около трети украинцев считают власть и правоохранителей ответственными за насилие против активистов – опрос

СБУ фиксирует попытки РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, сорвала курируемый из Москвы проект срыва избирательного процесса "Белые балаклавы"

Гусовский и Нефьодов начинают сбор подписей в поддержку манифеста либералов и намерены усовершенствовать избирательный процесс с помощью IT-технологий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА