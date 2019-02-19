Верховный суд перенес на 25 февраля рассмотрение вопроса о подсудности дела "Савченко-Рубана"

Верховный суд Украины перенес на 25 февраля рассмотрение вопроса об определении суда, в котором будет рассматриваться дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник по ходатайству адвокатов Н.Савченко.