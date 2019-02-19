События

15:07 19.02.2019

Верховный суд перенес на 25 февраля рассмотрение вопроса о подсудности дела "Савченко-Рубана"

1 мин читать
Верховный суд перенес на 25 февраля рассмотрение вопроса о подсудности дела "Савченко-Рубана"

Верховный суд Украины перенес на 25 февраля рассмотрение вопроса об определении суда, в котором будет рассматриваться дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник по ходатайству адвокатов Н.Савченко.

Теги: #савченко #верховный_суд #рубан #савченко_рубан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:50 15.02.2019
Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко, ее адвокаты и сторонники утверждают, что он не имел права это делать

Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко, ее адвокаты и сторонники утверждают, что он не имел права это делать

19:20 14.02.2019
Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

17:22 14.02.2019
Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

17:06 12.02.2019
Верховный суд подтвердил правомерность отказа ЦИК в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

Верховный суд подтвердил правомерность отказа ЦИК в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

16:58 12.02.2019
Верховный суд подтвердил правомерность отказа ЦИК в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

Верховный суд подтвердил правомерность отказа ЦИК в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

18:06 11.02.2019
Дело "Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Черниговском суде – Верховный суд

Дело "Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Черниговском суде – Верховный суд

18:25 07.02.2019
ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

18:23 07.02.2019
ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

14:01 07.02.2019
Верховный суд может изменить правовую позицию по вопросам моратория на продажу земли

Верховный суд может изменить правовую позицию по вопросам моратория на продажу земли

19:43 05.02.2019
Верховный суд рассмотрит вопрос подсудности дела "Савченко-Рубана" 11 февраля

Верховный суд рассмотрит вопрос подсудности дела "Савченко-Рубана" 11 февраля

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

СММ ОБСЕ зафиксировала над неподконтрольной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

Скончался кутюрье Карл Лагерфельд

Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

Со среды погода в Украине изменится

Исполнительная служба открыла производство по принудительному восстановлению Бочковского в должности главы ГСЧС – адвокат

Около трети украинцев считают власть и правоохранителей ответственными за насилие против активистов – опрос

СБУ фиксирует попытки РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, сорвала курируемый из Москвы проект срыва избирательного процесса "Белые балаклавы"

Гусовский и Нефьодов начинают сбор подписей в поддержку манифеста либералов и намерены усовершенствовать избирательный процесс с помощью IT-технологий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА