События

14:45 19.02.2019

Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

2 мин читать
Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

Российские власти продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков, удерживаемых в московском СИЗО "Лефортово", сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"Военнопленного моряка Андрея Опрыско несколько дней назад вызывали в следственный кабинет СИЗО, где некий человек (предположительно оперативный сотрудник ФСБ) в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела. Опрыско было предложено дать показания на других военнопленных. Андрей Опрыско категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца", - написал Н.Полозов в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он отметил, что это не первый случай оказания давления на А.Опрыско, ведь около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами.

"По согласованию с адвокатом, А.Опрыско подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или украинского консула", - сообщил Н.Полозов.

По словам руководителя группы адвокатов украинских моряков, этот случай не единичный, психологическое давление на военнопленных, в нарушение положений третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" осуществляется "как непосредственно силами оперативников ФСБ, так и посредством так называемой "внутрикамерной разработки", когда сокамерник военнопленного заведомо действует в интересах спецслужбы".

"Все подобные факты нами тщательно фиксируются. Каждый военнопленный уведомлен своим адвокатом о своих правах и знает алгоритм действий, в случае возникновения ситуации с оказанием психологического давления подобного рода", - проинформировал Н.Полозов.

Теги: #полозов #россия #украина #рф #моряки #азовское_море #военнопленные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 19.02.2019
Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

13:38 19.02.2019
Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

13:13 19.02.2019
Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

12:55 19.02.2019
Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

12:51 19.02.2019
Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на ближайших выборах

12:45 19.02.2019
В Раде проходит специальное заседание, посвященное 5-й годовщине агрессии РФ против Украины

В Раде проходит специальное заседание, посвященное 5-й годовщине агрессии РФ против Украины

12:34 19.02.2019
Со среды погода в Украине изменится

Со среды погода в Украине изменится

12:33 19.02.2019
Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций - Туск

Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций - Туск

12:13 19.02.2019
СБУ накрыла курируемый из Москвы проект по срыву избирательного процесса "Белые балаклавы"

СБУ накрыла курируемый из Москвы проект по срыву избирательного процесса "Белые балаклавы"

11:40 19.02.2019
СБУ фиксирует попытки РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, сорвала курируемый из Москвы проект срыва избирательного процесса "Белые балаклавы"

СБУ фиксирует попытки РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, сорвала курируемый из Москвы проект срыва избирательного процесса "Белые балаклавы"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд перенес на 25 февраля рассмотрение вопроса о подсудности дела "Савченко-Рубана"

СММ ОБСЕ зафиксировала над неподконтрольной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

Скончался кутюрье Карл Лагерфельд

Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

Исполнительная служба открыла производство по принудительному восстановлению Бочковского в должности главы ГСЧС – адвокат

Около трети украинцев считают власть и правоохранителей ответственными за насилие против активистов – опрос

Гусовский и Нефьодов начинают сбор подписей в поддержку манифеста либералов и намерены усовершенствовать избирательный процесс с помощью IT-технологий

В римском аэропорту Чампино из-за пожара эвакуировали пассажиров

"Укрзализныця" протестует против кулуарной продажи ее долга Проминвестбанком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА