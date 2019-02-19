Власти РФ продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков - Полозов

Российские власти продолжают оказывать психологическое давление на военнопленных украинских моряков, удерживаемых в московском СИЗО "Лефортово", сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"Военнопленного моряка Андрея Опрыско несколько дней назад вызывали в следственный кабинет СИЗО, где некий человек (предположительно оперативный сотрудник ФСБ) в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела. Опрыско было предложено дать показания на других военнопленных. Андрей Опрыско категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца", - написал Н.Полозов в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он отметил, что это не первый случай оказания давления на А.Опрыско, ведь около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами.

"По согласованию с адвокатом, А.Опрыско подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или украинского консула", - сообщил Н.Полозов.

По словам руководителя группы адвокатов украинских моряков, этот случай не единичный, психологическое давление на военнопленных, в нарушение положений третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" осуществляется "как непосредственно силами оперативников ФСБ, так и посредством так называемой "внутрикамерной разработки", когда сокамерник военнопленного заведомо действует в интересах спецслужбы".

"Все подобные факты нами тщательно фиксируются. Каждый военнопленный уведомлен своим адвокатом о своих правах и знает алгоритм действий, в случае возникновения ситуации с оказанием психологического давления подобного рода", - проинформировал Н.Полозов.