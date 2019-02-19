СММ ОБСЕ зафиксировала над неподконтрольной территорией Донбасса полеты бомбардировщика

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала полеты самолета ТУ-95 или ТУ-142 над неподконтрольной территорией Донбасса, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявляют, что информация о пролете в воздушном пространстве Украины российских самолетов типа ТУ-95 не подтвердилась.

"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируемый правительством, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток… СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Согласно отчету, в 10:50-11:10, расположенные в районе к северо-западу от Любовки (ранее Ленинское, не контролируемое государством, в 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели СММ увидели самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своего местонахождения, который летел с севера на юг и обратно.

В то же время командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о пролете в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС 15 февраля российских самолетов типа ТУ-95.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности и является фейковой", - сказано в сообщении ВС ВСУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ ежедневно несут боевое дежурство и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.