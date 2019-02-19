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11:09 19.02.2019

Традиционные книжные магазины Китая переживают возврат популярности

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Традиционные книжные магазины Китая переживают возврат популярности

Традиционные книжные магазины в Китае вновь пользуются популярностью у читателей, их число в стране выросло в 2018 году на 4,3%, до 225 тыс., сообщает агентство "Синьхуа".

Общий объем розничных продаж книг на внутреннем рынке КНР увеличился за год на 11,3% - до 158 млрд юаней (около $23,3 млрд), говорится в докладе нового издательского института Bookdao.

Кроме того, эксперты Bookdao, выступающего консультантом для издательской и книжной индустрии Китая, опросили представителей 62 сетей книжных магазинов и выяснили, что около 65% из них планируют открыть более пяти новых магазинов в 2019 году. При этом 18% книжных сетей собираются открыть более 100 магазинов за год.

Ранее китайские читатели перешли на электронные книги и покупки в интернете, с 2000 по 2012 годы в стране закрылись около половины частных книжных магазинов, тогда как государственные торговые точки были убыточными, говорится в докладе консалтинговой фирмы Roland Berger.

Однако традиционным книжным магазинам удалось вернуть аудиторию благодаря увеличению ассортимента новых продуктов, пишет газета China Daily. Рост продаж вэ том сегменте возобновился в 2017 году.

Так, в некоторых магазинах открылись кафе и художественные галереи. Кроме того, их владельцы активнее используют большие данные, чтобы гарантировать, что представленные в магазинах книги соответствуют вкусам покупателей в определенном торговом районе.

Теги: #книги #китай
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