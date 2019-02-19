События

11:15 19.02.2019

В римском аэропорту Чампино из-за пожара эвакуировали пассажиров

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В римском аэропорту Чампино из-за пожара эвакуировали пассажиров

В римском аэропорту Чампино во вторник утром произошел пожар, ожидавших вылета пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, сообщает в понедельник газета "Репубблика".

"Из-за задымления в подвальном помещении в терминале аэропорта Чампино примерно в 8 утра (9 утра кв) была проведена эвакуация. Речь идет о мере предосторожности", - сообщили в компании-операторе римских аэропортов Aeropoti di Roma.

Сообщений о пострадавших не поступало. Эвакуация прошла без происшествий, отмечает газета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Работа аэропорта частично приостановлена, ожидаются задержки рейсов, сообщает газета.

Теги: #италия #чампино #рим #пожар #аэропорт
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