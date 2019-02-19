"Укрзализныця" протестует против кулуарной продажи ее долга Проминвестбанком

АО "Укрзализныця" выступает категорически против любой кулуарной продажи долга компании Проминвестбанком, говорится в заявлении компании, распространенном утром во вторник.

"Стало известно о попытках Проминвестбанка, принадлежащего российскому Внешэкономбанку, продать кредитную задолженность АО "Укрзализныця" третьим сторонам. Мы предостерегаем всех потенциальных покупателей, что такая транзакция несет в себе существенные риски. Поэтому настоятельно рекомендуем потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции", - отмечается в сообщении компании.