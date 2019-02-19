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11:14 19.02.2019

"Укрзализныця" протестует против кулуарной продажи ее долга Проминвестбанком

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"Укрзализныця" протестует против кулуарной продажи ее долга Проминвестбанком

АО "Укрзализныця" выступает категорически против любой кулуарной продажи долга компании Проминвестбанком, говорится в заявлении компании, распространенном утром во вторник.

"Стало известно о попытках Проминвестбанка, принадлежащего российскому Внешэкономбанку, продать кредитную задолженность АО "Укрзализныця" третьим сторонам. Мы предостерегаем всех потенциальных покупателей, что такая транзакция несет в себе существенные риски. Поэтому настоятельно рекомендуем потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции", - отмечается в сообщении компании.

Теги: #проминвестбанк #укрзализныця #долг
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