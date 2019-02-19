Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском во вторник утром в центре Киева почтили память Героев Небесной сотни.

"Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском почтили память Героев Небесной сотни. Вечная память и слава. Герои не умирают ...", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер во вторник утром.

Президент Украины также опубликовал фотографию возложения им совместно с президентом Европейского совета лампадок у памятной стелы с именами погибших у Креста на месте гибели Героев Небесной сотни.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, также прозвучали поминальные колокола.

"Петр Порошенко и Дональд Туск ознакомились с проектом "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства", строительство которого запланировано на месте гибели Героев Небесной сотни", - говорится в обнародованном на сайте президента Украины сообщении.

11 февраля 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ №69/2015 "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни". Документом установлено ежегодно 20 февраля отмечать День Героев Небесной сотни - "в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013г – февраль 2014г), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины".