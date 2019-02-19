Украинские дипломаты в США призвали американские кинотеатры отказаться от показа фильма "Т-34" из-за пропаганды агрессии РФ

Посольство Украины в США обратилось к ряду американских кинотеатров в связи с показом ими российской пропагандистской киноленты "Т-34" с призывом отказаться от демонстрации фильма как пропагандирующего и популяризирующего современную агрессию Российской Федерации.

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского посольства в США в соцсети Фейсбук в ночь на вторник (по времени Киева).

Также украинские дипломаты поблагодарили представителей украинской диаспоры в США, которым уже удалось остановить показы фильма "Т-34" в их городах и просят всех других активистов присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатров с призывом о запрете показа киноленты.