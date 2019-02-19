Основатель китайской Huawei назвал арест исполнительного директора компании политическим мотивированным

Основатель китайской корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй назвал политически мотивированным актом арест в Канаде своей дочери - исполнительного директора компании Мэн Ваньчжоу.

"Прежде всего, я выступаю против того, что сделали Соединенные Штаты. Этот политически мотивированный акт неприемлем", - сказал бизнесмен телерадиокорпорации "Би-би-си".

Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а в январе 2019 года стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров.

В связи с этим Жэнь Чжэнфэй заявил, что его компания никогда не была замешана в какой-либо шпионской деятельности.

"Мир не может оставить нас, потому что мы самые современные. Даже если они (США - ИФ) убедят больше стран, что не следует временно использовать наши продукты, мы всегда можем немного уменьшить масштаб", - заявил он, комментируя возможный запрет на использование оборудования Huawei в США.

В то же время Жэнь Чжэнфэй отметил, что не будет выводить инвестиции из Великобритании, несмотря на возможный запрет в отношении оборудования компании, который Лондон может ввести вслед за США.

"Мы будем вкладывать в Соединенное Королевство даже больше. Это связано с тем, что раз уж США не доверяют нам, мы переведем наши инвестиции из США в Великобританию, и даже в еще более значительных масштабах", - сказал он.