Временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к - КГГА

Из-за аварии водопровода и провала проезжей части изменены маршруты движения троллейбусных маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части. Движение троллейбусов осуществляется ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смелянской - дальше собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник утром.