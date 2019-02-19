Боевики НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты: со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; со ствольной артиллерии калибра 122 мм и, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь; из стрелкового оружия - в районе города Марьинка" – рассказали в штабе ООС.

Обстрелам боевиков из различных видов вооружения подверглись следующие населенные пункты: Екатериновка, Травневое, Крымское.

"С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции" – подытожили в штабе ООС.

Обстрелам подверглись Гнутово и Екатериновка.

По данным украинской разведки, девять боевиков НВФ уничтожены и один взят в плен.