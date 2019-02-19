Решение об уведомлении о подозрении "смотрящего" по Харьковской области и держателя "общака" будет принято после получения результатов экспертиз

"Смотрящему" по Харьковской области по прозвищу "Валерсон" и держателю "общака", которые были задержаны в конце января, пока не объявлено о подозрении, сообщает отдел коммуникации Нациоанальной полиции в Харьковской области.

"По задержанию указанных лиц еще нет результатов экспертизы. После их получения будет решен вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 27 января в ходе проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудники управления стратегических расследований ГУ Нацполиции задержали и провели личный обыск неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений 44-летнего "смотрящего" по Харьковской области по прозвищу "Валерсон" и 44-летнего держателя "общака".

При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет Макарова. Кроме того, у обоих задержанных были обнаружены и изъяты свертки с веществом белого цвета, похожим на метадон.

По данному факту были открыты уголовные производства ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил о задержании криминальных авторитетов, в т.ч. "Валерсона". Однако тогда ему не было предъявлено подозрение, его отпустили.