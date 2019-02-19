События

03:55 19.02.2019

Жителя Львова приговорили к пожизненному заключению за убийство

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Жителя Львова приговорили к пожизненному заключению за убийство

Зализнычный районный суд Львова приговорил жителя областного центра к пожизненному заключению, признав виновным в совершении умышленного убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Инцидент произошел 3 июля 2016 на ул.Патона, 37 во Львове. В тот день, злоумышленник находясь в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт, в ходе которого нанес 38-летнему Гость три удара ножом в живот. Вследствие травм потерпевший скончался на месте происшествия" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Львовской области в понедельник.

Теги: #львов #украина #приговор #убийство
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